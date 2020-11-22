Вайсфельд: все хотят стать первыми на Востоке, но это не вопрос жизни и смерти

Бывший генменеджер клубов КХЛ, комментатор КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился впечатлениями от игры «Салавата Юлаева» в победном матче с «Барысом» (4:1).
«Думаю, что для «Салавата» непринципиально, выиграет он первое место в конференции или нет. Мне кажется, что «Авангард» и «Салават» хотят стать первыми на Востоке, но это не является для них вопросом жизни и смерти. В плей-офф надо играть. Стал ли второй гол «Салавата» ключевым моментом в матче? Мне вообще показалось, что «Барыс» выглядел каким-то обречённым. Кадейкин здорово играл, но я не думаю, что это стало ключевым фактором победы «Салавата». Просто «Барыс» ещё без эмоций играл. Они хорошо начали, а потом сдулись, как воздушный шарик.
Насколько оправдался шаг Лямся, который поставил Кадейкина в первой бригаде большинства? Раз они три из трёх забили, значит, он был оправдан! Что касается финской тройки, то я видел и посильнее игры в их исполнении. Это мастеровитые ребята, но мне кажется, что они далеки от своей лучшей формы на сегодняшний день. Эти парни могут играть сильнее», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».
- 22 ноября 2020
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