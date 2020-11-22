«Выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились». Старченко — о драке в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Роман Старченко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Неплохая игра сегодня была. Единственное, бригады большинства и меньшинства сыграли ужасно. У нас три удаления — три гола; да и в большинстве сегодня особо ничего не создали.
Обстановка в коллективе, учитывая поражения? Мы сплотились, ребята понимают всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе, как туда ушли, так и будем выходить. Подружнее, посплочённее, надеюсь будем прибавлять с каждой игрой.
Драку Блэкера с Клещенко, наверное, больше корреспонденты раздули. Да, неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это не первый случай в истории хоккея, когда игроки дерутся между собой. Подрались, выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились. Единственное один травму получил. В драке виноваты всегда двое. Я толком этот момент не видел. Было столкновение, ребята поспорили, зацепились. Игровой эпизод. Здесь ничего такого нет», — приводит слова Старченко пресс-служба лиги.
- 22 ноября 2020
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