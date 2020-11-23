Полыгалов — о «Динамо»: плюсов в игре против бывших одноклубников нет. Играешь как обычно
Нападающий челябинского «Трактора» Игорь Полыгалов поделился эмоциями от встречи с московским «Динамо» (2:5).
«Я бы не сказал, что мы эмоционально подсели после победной серии. Наоборот, когда выигрываешь, эмоции добавляются. Нельзя все матчи выигрывать — это хоккей.
Никаких плюсов в игре против бывших одноклубников нет, выходишь и играешь в хоккей как обычно», — приводит слова Полыгалова пресс-служба КХЛ.
Напомним, что в прошлом сезоне нападающий выступал за бело-голубых.
Вчера, 22 ноября, московское «Динамо» обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»
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