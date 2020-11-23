Свитов — о завершении карьеры: у всего есть предел, нет смысла мучить себя и свой организм

Нападающий Александр Свитов, объявивший о завершении карьеры, рассказал о причинах своего решения.
«Завершил карьеру хоккеиста окончательно и бесповоротно? Совершенно верно.
Почему принял такое решение? Болячек и травм слишком много. Нет никакого смысла мучить себя и свой организм. У всего есть какой-то предел, и это время настало.
Поступали ли после расставания с «Локомотивом» какие-либо предложения? Нет, особо ничего не было. Сами видите, что происходит с этой пандемией, так что мне не было смысла сидеть и ждать чего-то.
Вижу ли себя дальше в хоккее? Да, просто сейчас надо немного времени, чтобы оглядеться, отойти от хоккейной суеты. В будущем рассматриваю тренерскую или, может быть, менеджерскую деятельность», — сказал Свитов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.
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