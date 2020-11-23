Свитов: никогда не считал себя тафгаем. Родители учили: отвечай, если бьют

Нападающий Александр Свитов рассказал о своей роли тафгая в командах.
«В какой роли ощущал себя на ранних этапах карьеры: тафгай или всё же силовой нападающий? Тафгаем вообще себя никогда не считал. Да, мне нравилась силовая игра, я стремился к этому. Даже была такая история: в детстве я летом играл в футбол, и тренер мне предлагал остаться в этом виде спорта, но я сказал, что мне больше нравится более контактный и силовой хоккей. Это было лет в 10-12, уже тогда душа лежала только к хоккею.
Откуда такой бойцовский характер? С детства так. Родители учили: первым никогда не лезь в драку, но если уж бьют, то отвечать всегда надо. А защитить партнёров по команде — это вообще святое дело. Команда ведь это одна семья», — сказал Свитов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.
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