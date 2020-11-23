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Скотников: возможность сыграть на МЧМ-2021 — новый вызов в моей карьере

Скотников: возможность сыграть на МЧМ-2021 — новый вызов в моей карьере
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников прокомментировал свой вызов в молодёжную сборную России. Скотников попал в расширенный состав сборной, которая 29 ноября начнёт подготовку к МЧМ-2021.

«Эмоции, конечно, самые положительные. Когда вызывают в сборную, это всегда честь. Для меня возможность сыграть на МЧМ — новый вызов в моей карьере.

Я только восстановился после травмы. Сейчас мы работаем с Юрием Викторовичем Ключниковым, тренером вратарей «Красной Армии», вспоминаем все важные моменты в игре. Думаю, к старту в сборной подойду в оптимальной форме.

Не думаю, что отсутствие зрителей сильно скажется на игре команд. Весь мир так играет уже несколько месяцев, поэтому хоккеистам будет полегче, чем в начале сезона. Пока не спрашивал у товарищей по сборной, каково играть в условиях «пузыря», но обязательно узнаю», — приводит слова Скотникова пресс-служба ЦСКА.

ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021
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