Скотников: возможность сыграть на МЧМ-2021 — новый вызов в моей карьере

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников прокомментировал свой вызов в молодёжную сборную России. Скотников попал в расширенный состав сборной, которая 29 ноября начнёт подготовку к МЧМ-2021.
«Эмоции, конечно, самые положительные. Когда вызывают в сборную, это всегда честь. Для меня возможность сыграть на МЧМ — новый вызов в моей карьере.
Я только восстановился после травмы. Сейчас мы работаем с Юрием Викторовичем Ключниковым, тренером вратарей «Красной Армии», вспоминаем все важные моменты в игре. Думаю, к старту в сборной подойду в оптимальной форме.
Не думаю, что отсутствие зрителей сильно скажется на игре команд. Весь мир так играет уже несколько месяцев, поэтому хоккеистам будет полегче, чем в начале сезона. Пока не спрашивал у товарищей по сборной, каково играть в условиях «пузыря», но обязательно узнаю», — приводит слова Скотникова пресс-служба ЦСКА.
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