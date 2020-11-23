Марло не собирается заканчивать карьеру, пока не превзойдёт рекорд Хоу

Нападающий Патрик Марло в это межсезонье подписал новый контракт на год с «Сан-Хосе». И 41-летний форвард не намерен завершать карьеру в ближайшее время, сообщает NBC.



У Марло есть возможность побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет 1767 матчей.



Отмечается, что Марло намерен выступать до тех пор, пока не побьёт рекорд знаменитого канадца.



В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач.



На драфте НХЛ 1997 года был выбран в первом раунде под общим вторым номером клубом «Сан-Хосе Шаркс», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд.

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