Свитов: однажды Белоусов зашёл в раздевалку, сказал матерное слово и сам испугался

Нападающий Александр Свитов рассказал о совместной работе с Валерием Белоусовым.
«Каким человеком был Валерий Белоусов? Очень добрым и воспитанным. Однажды он зашёл в раздевалку, сказал матерное слово и сам испугался. Белоусов никогда не кричал, всё пытался донести до игроков, всё разжевать, по полочкам разложить. При этом — очень сильный тренер с сильным характером.
Как такой мягкий человек добивался успехов в хоккее? Он верил в ребят, а ребята верили в него. Ещё у Белоусова потрясающая интуиция была: мог выпустить человека, просидевшего всю встречу на скамейке, в конце матча, а он гол забьёт или передачу отдаст. Вот это хоккейное чувство очень мощное.
Увольнение Белоусова в ходе сезона-2007/2008 стало для омских болельщиков шоком? Знаете, не только для них. Всем ребятам в команде было не по себе. У «Авангарда» тогда старт не удался, руководство приняло решение об изменениях и начало с тренеров.
В команде чувствовали вину перед Белоусовым? Да, для многих это был шок. Но такое бывает: вроде всё делаешь, но ничего не получается», — сказал Свитов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.
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