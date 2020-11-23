Свитов: однажды Белоусов зашёл в раздевалку, сказал матерное слово и сам испугался

Нападающий Александр Свитов рассказал о совместной работе с Валерием Белоусовым.



«Каким человеком был Валерий Белоусов? Очень добрым и воспитанным. Однажды он зашёл в раздевалку, сказал матерное слово и сам испугался. Белоусов никогда не кричал, всё пытался донести до игроков, всё разжевать, по полочкам разложить. При этом — очень сильный тренер с сильным характером.



Как такой мягкий человек добивался успехов в хоккее? Он верил в ребят, а ребята верили в него. Ещё у Белоусова потрясающая интуиция была: мог выпустить человека, просидевшего всю встречу на скамейке, в конце матча, а он гол забьёт или передачу отдаст. Вот это хоккейное чувство очень мощное.



Увольнение Белоусова в ходе сезона-2007/2008 стало для омских болельщиков шоком? Знаете, не только для них. Всем ребятам в команде было не по себе. У «Авангарда» тогда старт не удался, руководство приняло решение об изменениях и начало с тренеров.



В команде чувствовали вину перед Белоусовым? Да, для многих это был шок. Но такое бывает: вроде всё делаешь, но ничего не получается», — сказал Свитов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.

«Драк с «Витязем» не боялся: ну получил бы по щам, и что?» Большое интервью со Свитовым Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру и поговорил с «Чемпионатом» обо всём.