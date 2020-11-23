Бочаров, Покка и Яшкин — лучшие игроки 11-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 11-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Иван Бочаров («Динамо» Мск), одержавший победы в трёх матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» во встрече с «Нефтехимиком» стал для российского голкипера вторым в чемпионате. По воротам Бочарова было нанесено 78 бросков (в среднем за игру 26), из которых он отразил 96,1%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,01.



Лучшим защитником признан Вилле Покка («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах недели и отметившийся в них голом и результативной передачей. Шайба, заброшенная в ворота «Амура», стала победной. Покка завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе «+3», нанёс 5 бросков по воротам. На его счету также 5 силовых приёмов и 6 заблокированных бросков. Финский защитник «Авангарда» в среднем проводил на льду 24 минуты 7 секунд (лучший показатель недели).



Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» Мск), одержавший вместе с командой победы во всех трёх матчах недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший результат). На счету нападающего москвичей хет-трик в матче с рижским «Динамо» (одна из шайб стала победной) и дубль в гостевой встрече с «Трактором». Яшкин не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5», нанёс 12 бросков по воротам, провёл 11 силовых приёмов и заблокировал 3 броска.



Лучшим новичком признан нападающий Андрей Чивилёв («Нефтехимик»). Голы в матчах с ЦСКА и со «Спартаком» стали для него соответственно первым и вторым в КХЛ, шайба в ворота красно-белых оказалась победной. 20-летний нападающий нижнекамского клуба в среднем проводил на льду 11 минут 38 секунд.

Московское «Динамо» дома разгромило рижан, забросив шесть шайб. Яшкин оформил хет-трик