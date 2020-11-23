В Торонто объявили 28-дневный локдаун, но игроки «Мэйпл Лифс» могут тренироваться
С нынешнего понедельника в канадском Торонто объявлен локдаун. Рестораны, кафе, тренажёрные залы и другие предприятия сервиса закрываются, общественные собрания ограничиваются 10 людьми и будут возможны только на открытом воздухе.
Однако вводимые ограничения не коснутся хоккеистов «Торонто Мэйпл Лифс», которым, вероятно, предстоит начать тренировочный лагерь в декабре.
«Согласно постановлениям правительства провинции Онтарио профессиональные команды и спортсмены освобождены от приказов о запрете на спорт. Они могут тренироваться», — приводит слова городского чиновника обозреватель NHL Network Radio Дэвид Паньотта.
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