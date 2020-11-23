«Сан-Хосе» может перенести тренинг-кемп в другой город из-за запрета властей на спорт

Президент «Сан-Хосе Шаркс» Джонатан Бехер отметил, что команде, возможно, придётся переносить тренировочный лагерь перед началом нового сезона — причиной тому является запрет властей. В настоящий момент департамент здравоохранения калифорнийского округа Санта-Клара разрешает кататься на льду лишь небольшими группами.



«У нас пока нет разрешения работать на площадке всей командой. Мы надеемся получить ответ на следующей неделе, чтобы открыть тренировочный лагерь в начале декабря. Пока никаких ответов у нас нет. Если мы не сможем тренироваться на своём стадионе, то придётся всё переносить. Это наш запасной план, мы уже начали вести переговоры», — приводит слова Бехера Mercury News.



«Сан-Хосе» не участвовал в расширенном плей-офф в августе 2020 года и не тренировался с марта. По объявленным правилам такие команды имеют право на дополнительное время для подготовки к сезону.



В минувшую пятницу в округе Санта-Клара было зарегистрировано 407 случаев заражения, что является самым большим показателем с марта. Губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом объявил фиолетовый, самый серьёзный, уровень опасности.

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