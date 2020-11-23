Свитов — о «Салавате» в сезоне-2010/2011: был сумасшедший коллектив! Такого уже не собрать

Нападающий Александр Свитов рассказал об уходе из «Авангарда» и о завоевании Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».
«Омские болельщики говорили, что ушёл из родной команды из-за денег и из-за близости к тренерам сборной? Так оно и было. В Омске мне предложили контракт ещё меньше, чем был до этого. Говорили, что предыдущий договор утраивают, но это абсолютная неправда. В Уфе мне предложили хорошие деньги, и я думаю, что любой здравомыслящий человек поступил бы так на моём месте.
Фанаты настаивали на приоритете преданности родной команде? Да, но нормальный контракт-то мне не дали!
Три года в Уфе — счастливое время? Достаточно счастливое. И Кубок первый выиграть удалось, и с классными тренерами поработал. Это был для меня первый переезд в России, и в сезоне-2010/2011 в Уфе меня очень тепло приняли, невероятно сплочённый коллектив был. Со многими ребятами до сих пор общаюсь.
Со стороны казалось, что «Атлант» мы обыгрываем в одни ворота в серии? Финалы всегда непростые. Все ребята выкладываются, всем тяжело. «Атлант» очень хорошо, достойно играл. Но у нас был сумасшедший коллектив! Столько мастеров, команда супер. Сейчас, наверное, такого нигде не соберут уже», — сказал Свитов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.
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