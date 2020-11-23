«Витязь» заключил контракт до конца сезона с экс-нападающим «Куньлуня» Германом Шапоревым

Подольский «Витязь» заключил контракт с российским нападающим Германом Шапоревым, сообщается на официальной странице пресс-службы Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».



Отмечается, что контракт с 20-летним форвардом имеет двусторонний характер и заключён до конца сезона.



В начале сентября 2020 года Шапорев подписал пробный контакт с китайским «Куньлунь Ред Стар». В гостевой встрече с «Барысом» 10 сентября в возрасте 19 лет и 353 дней нападающий забросил свою первую шайбу в карьере на уровне КХЛ и стал автором самого молодого гола в истории «Куньлуня», после чего подписал полноценный контракт с командой до конца сезона. Шапорев принял участие в 15 встречах в нынешнем чемпионате, набрав 8 (5+3) очков.

19-летний Шапорев забил за «Куньлунь» во втором матче подряд