«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с нападающим Дэнни Кристо

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с 30-летним нападающим Дэнни Кристо, сообщается на официальной странице пресс-службы Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».



Американский форвард перешёл в «Куньлунь» перед началом нынешнего сезона. За китайскую команду Кристо принял участие в 14 матчах, в которых забросил четыре шайбы.



Ранее в КХЛ американский нападающий играл за рижское «Динамо», за которое провёл в сезоне-2017/2018 42 матча, забросив 8 шайб и отдав 13 результативных передач.

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