Кожевников: ничего страшного в «Металлурге» нет, физическое состояние у всех разное

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что с «Металлургом», потерпевшим во вчерашнем матче с «Северсталью» поражение со счётом 1:4, не происходит ничего экстраординарного.



«Неудачи «Металлурга» временны. Но я почему-то предполагал, что вчера «Северсталь» выиграет. Да, «Металлург» не смог выиграть во втором матче подряд. У всех всё происходит по-разному с этой пандемией. Кто-то переболел раньше, кто-то позже. Физическое состояние у всех разное. Так бывает и в нормальных сезонах. Просто там тренеры знают, кто и когда просядет. А сейчас случается так, что выпадают один-два человека — и команда теряет ту игру и заряженность, которые были ей присущи. Ничего страшного в ситуации «Металлурга» нет, ему ещё играть и играть. Илья Воробьёв — опытный тренер. Сейчас команды играют через день по пять матчей. Поэтому здесь многое зависит от их мастерства и возраста», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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