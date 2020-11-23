Билялов: у «Авангарда» сегодня праздник. Думаю, «накачали» их прилично

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Игра будет приурочена к 70-летию омского хоккея.
«У «Авангарда» сегодня праздник, 70-летие клуба. Думаю, «накачали» их прилично. А для нас это принципиальная игра, так что всё будет хорошо», — приводит слова Билялова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.
Матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится сегодня, 23 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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