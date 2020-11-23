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КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч за удар клюшкой во встрече со «Спартаком» (5:2).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Нефтехимик» — «Спартак». Время – 21.22. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в решении КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Пункт 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой») подразумевает штраф для хоккеистов от 30 до 70 тыс. рублей.

«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в домашнем матче, забросив 5 шайб
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