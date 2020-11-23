«Монреаль» отозвал из аренды в финском «Эссяте» 20-летнего нападающего Еспери Котканиеми
«Монреаль Канадиенс» отозвал нападающего Еспери Котканиеми из финского «Эссят Пори», за который 20-летний хоккеист выступал на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба европейского клуба.
В Финляндии Котканиеми провёл 10 матчей и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-3».
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-11» и 23 минутах штрафного времени. Также на счету молодого форварда 10 матчей в плей-офф, в которых финн забросил четыре шайбы.
Напомним, Котканиеми был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ в 2018 году под общим третьим номером.
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