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Ягр: шесть лет назад я думал, что у Овечкина нет шансов догнать Гретцки. Но он изменился

Ягр: шесть лет назад я думал, что у Овечкина нет шансов догнать Гретцки. Но он изменился
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Раньше я думал, что у Овечкина нет никаких шансов догнать Гретцки. Это было шесть лет назад. Однако Александр изменился и стал лучше как хоккеист, чем был в молодости. Возможно, что сейчас он работает более усердно, чем раньше. Если он будет здоров и продолжит так работать, то сможет достигнуть это достижение», — передаёт слова Ягра корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых шайб. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

48-летний Яромир Ягр ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры
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