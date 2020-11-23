«Авангард» — «Ак Барс»: опубликованы составы команд

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Начало встречи — в 19:30 мск. Игра будет приурочена к 70-летию омского хоккея.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;

Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;

Готовец — Каски, Шумаков — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков, Комаров, Каблуков — Стась — Дедунов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),

Лямкин — Юдин, Воронков — Азеведо — Галиев;

Педан — Рукавишников, Доус — Да Коста — Тихонов;

Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Лучевников, Сафонов, Петров — Кормье — Фисенко.