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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — «Ак Барс»: опубликованы составы команд

«Авангард» — «Ак Барс»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Начало встречи — в 19:30 мск. Игра будет приурочена к 70-летию омского хоккея.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;
Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;
Готовец — Каски, Шумаков — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Комаров, Каблуков — Стась — Дедунов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),
Лямкин — Юдин, Воронков — Азеведо — Галиев;
Педан — Рукавишников, Доус — Да Коста — Тихонов;
Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Лучевников, Сафонов, Петров — Кормье — Фисенко.

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