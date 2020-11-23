Воробьёв: если конфликт в самолёте и был, то я не был свидетелем. Весь перелёт проспал

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв отреагировал на опубликованную информацию, согласно которой нападающий Николай Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера Александром Гольцем.
«Конфликт в самолёте? Без комментариев. Если он и был, то я не был свидетелем. Очень сильно устал и весь перелёт проспал. Но смешно же говорить, что Александр Гольц дрался с Николаем Прохоркиным.
По другой версии, конфликт был между Сергеем Плотниковым и персоналом? Ничего не могу сказать. Довольны ли мы Плотниковым? Он всё равно приносит много пользы. Голы — это одна часть хоккея. Почему-то никто не замечает, что он много выходит в большинстве, уделяет большое внимание игре в обороне. Не стал бы говорить, что Плотников не оправдывает надежд», — приводит слова Воробьёва «Спорт-экспресс».
- 23 ноября 2020
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:01
-
20:49
-
20:09
-
19:14
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:40
-
18:35
-
17:51
-
17:17
-
17:01
-
16:31
-
16:21
-
15:58
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:58
-
14:43
-
14:19
-
14:00
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:18
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:39
-
12:20
-
11:50