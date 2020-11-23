Воробьёв: если конфликт в самолёте и был, то я не был свидетелем. Весь перелёт проспал

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв отреагировал на опубликованную информацию, согласно которой нападающий Николай Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера Александром Гольцем.

«Конфликт в самолёте? Без комментариев. Если он и был, то я не был свидетелем. Очень сильно устал и весь перелёт проспал. Но смешно же говорить, что Александр Гольц дрался с Николаем Прохоркиным.

По другой версии, конфликт был между Сергеем Плотниковым и персоналом? Ничего не могу сказать. Довольны ли мы Плотниковым? Он всё равно приносит много пользы. Голы — это одна часть хоккея. Почему-то никто не замечает, что он много выходит в большинстве, уделяет большое внимание игре в обороне. Не стал бы говорить, что Плотников не оправдывает надежд», — приводит слова Воробьёва «Спорт-экспресс».