ЦСКА — «Сибирь»: Дальбек получил «5+20» за удар коленом

В эти минуты в Москве на «ЦСКА Арене» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Сибирь» (завершился второй период, счёт — 1:4).
В концовке первого периода защитник ЦСКА Клас Дальбек получил дисциплинарный штраф — удаление до конца матча за удар в колено форварду Евгению Чесалину. Новосибирцам удалось реализовать большинство во втором периоде — отличился Микаэль Руохомаа.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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