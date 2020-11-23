Рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Куньлунь», Индрашис и Паршин набрали по 3 очка

Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник рижан Тони Сунд. По три очка в составе победителей набрали Микс Индрашис (2+1) и Денис Паршин (1+2). Самым результативным в составе «Куньлуня» стал Хантер Шинкарук (2+1).

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Это восьмое поражение кряду китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 24 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Динамо» 25 ноября в Риге — с новосибирской «Сибирью».