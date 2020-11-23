Рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Куньлунь», Индрашис и Паршин набрали по 3 очка
Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник рижан Тони Сунд. По три очка в составе победителей набрали Микс Индрашис (2+1) и Денис Паршин (1+2). Самым результативным в составе «Куньлуня» стал Хантер Шинкарук (2+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это восьмое поражение кряду китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 24 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Динамо» 25 ноября в Риге — с новосибирской «Сибирью».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Витасек (Индрашис) – 08:26' (5x5) 1:1 Челиос (Шинкарук, Уэллман) – 16:12' (5x5) 1:2 Индрашис (Мюррей, Митчелл) – 18:18' (5x5) 1:3 Чернов (Сунд, Паршин) – 28:21' (5x5) 2:3 Шинкарук (Мёрфи, Вонг) – 41:17' (5x4) 3:3 Шинкарук (Мёрфи) – 46:13' (5x4) 3:4 Индрашис (Дарзиньш) – 54:42' (5x4) 4:4 Вонг (Верек, Уэллман) – 55:06' (5x4) 4:5 Паршин (Сунд) – 64:49' (3x3)
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