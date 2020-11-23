«Сибирь» впервые с 2010 года обыграла ЦСКА в гостях

Новосибирская «Сибирь» обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Данил Романцев, в активе которого 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Харри Сятери отразил 28 бросков. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Максим Мамин.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия «армейцев». Новосибирский клуб впервые с декабря 2010 года смог одержать победу на ЦСКА в Москве. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 25 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА 26 ноября — с «Сочи».