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«Сибирь» впервые с 2010 года обыграла ЦСКА в гостях

«Сибирь» впервые с 2010 года обыграла ЦСКА в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Данил Романцев, в активе которого 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Харри Сятери отразил 28 бросков. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Максим Мамин.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия «армейцев». Новосибирский клуб впервые с декабря 2010 года смог одержать победу на ЦСКА в Москве. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 25 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА 26 ноября — с «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ли (Романцев) – 04:04' (5x5)   1:1 Мамин (Ибрагимов, Окулов) – 10:54' (5x5)   1:2 Саюстов (Чесалин, Шашков) – 13:09' (5x5)   1:3 Руохомаа (Пуустинен, Романцев) – 22:48' (5x4)   1:4 Романцев – 33:06' (5x4)   1:5 Ермаков (Гуркин, Миловзоров) – 48:17' (5x4)
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