Квартальнов: игроки «Авангарда» были сильнее после каждого действия, в этом проблема

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Ноль голов, тяжело победить. Матч напомнил нашу прошлогоднюю игру в Балашихе, там тоже 0:3 было. «Авангард» нас началом подрубил, они были быстрее, более заряжены. Потом мы пытались переломить ситуацию, но нахватали удалений.

Надо отдать должное игрокам «Авангарда». Они лучше шли на пятак, мы здесь оказались не готовы. Усиление в обороне? Что мы, после одного поражения начнём здесь…У нас выйдет Яруллин, Викстранд, вот и будет усиление. Викстранд давно не играет? Медицинские проблемы, в следующем матче будет играть. 9 бросков в створ за два периода? Не хватило нам той энергии, что была у «Авангарда». «Ястребы» были сильнее после каждого действия, в этом и проблема», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.