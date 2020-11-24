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Ягр наслаждался победой, Квартальнов хватался за голову. Фото с «Авангард» — «Ак Барс»

«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0
Ягр наслаждался победой, Квартальнов хватался за голову. Фото с «Авангард» — «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 23 ноября, омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, он забросил две шайбы. Два очка в составе победителей набрал Оливер Каски (1+1). Первый шат-аут в сезоне оформил Шимон Грубец, отразивший 18 бросков.

Это третья кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Балашихе встретится с хабаровским «Амуром», а «Ак Барс» 25 ноября в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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