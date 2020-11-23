Доус: сломал клюшку о перекладину, потому что очень расстроился

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Сломал клюшку о перекладину? Третий период, передо мной были пустые ворота. Я очень расстроился. Почему не получилось большинство? Мы знали, что у «Авангарда» лучшее меньшинство в КХЛ, но мы ничего не сделали, чтобы забить. Я тоже виноват в этом, необходимо улучшать свою игру», — передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это третья кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Балашихе встретится с хабаровским «Амуром», а «Ак Барс» 25 ноября в Магнитогорске — с местным «Металлургом».