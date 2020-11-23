Окулов: ЦСКА должны вынести уроки из матча с «Сибирью»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:5).

«Не самая лучшая наша игра. Мы должны вынести уроки из этого матча. Может, он и вовремя пришёл. Сделаем выводы из этого поражения. Сегодня нам не хватило реализации. Нам стоило действовать попроще, не выдумывать моменты, играть короткие смены. На горячую голову тяжело что-то сказать. Очень много пропустили голов, игра хромала. После удаления Дальбека надо было строго сыграть в меньшинстве. Но даже после этого был шанс спастись при счёте 1:3. Но вместо того, чтобы забивать самим, мы пропускали», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Новосибирский клуб впервые с декабря 2010 года смог одержать победу на ЦСКА в Москве. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 25 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА 26 ноября — с «Сочи».