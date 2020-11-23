Ковалёв: «Куньлунь» неплохо играет. Создаём моменты, но реализация – очень низкая

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:5 ОТ).

«Ребята хорошо выложились, но при этом мы допустили ошибки, после которых соперник реализовал свои моменты. Мы свои использовать не смогли, плюс – у «Динамо» хорошо сыграл вратарь. Бывает так, что ты чувствуешь: игра идёт, создаются моменты, ты вот-вот забьёшь… и слишком увлекаешься этим, соперник тебя ловит. Нужно быть внимательней, о чём мы всё время и говорим команде.

Насколько сильно серия из восьми поражений психологически давит на команду? Влияет, а что делать? С другой стороны – мы неплохо играем. Как я уже говорил – создаём моменты, но реализация – очень низкая. При таком количестве моментов команда должна выигрывать. По крайне мере, забивать больше.

Лещенко? Он давно не играл, но выглядел достойно. Многого от него сегодня не ждали, но он помог своему звену, придал ему энергии. Ему много не надо, думаю, через пару матчей он войдёт в игру и будет показывать совсем другой хоккей», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.