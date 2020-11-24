Третьяк — о ЧМ-2021: на сегодня всё остаётся в силе. Речи о России пока не ведётся

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможном переносе ЧМ-2021 в Россию.

«В пятницу я вернулся из Швейцарии, где расположена штаб-квартира Международной федерации хоккея. На сегодня всё остаётся в силе. Мы надеемся, что коронавирус отступит и безопасность в Беларуси будет на самом высшем уровне.



На сегодняшний день пока всё проходит по плану и совет пока поддерживает проведение чемпионата мира в Беларуси. Речи о том, что турнир будет в нашей стране, пока не ведётся», – отметил Третьяк в эфире клубного телевидения «Авангарда».

Ранее обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди сообщил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) может делегировать России право проведения чемпионата мира 2021 года.