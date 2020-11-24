Малкин: Худобин реально тащил «Даллас». То, что сотворил Добби, — настоящий подвиг

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что многие игроки «Даллас Старз» в минувшем плей-офф играли с серьёзными повреждениями. Об этом Малкину рассказал соотечественник из «Старз» Александр Радулов.



Такое высказывание Малкин сделал, комментируя обмен вратаря «пингвинов» Мэтта Мюррея в «Оттаву Сенаторз», произошедший в начале октября. Теперь первым номером «Питтсбурга» должен стать Тристан Джерри.

«Очень хочу, чтобы Тристан провёл свой лучший сезон, и чтобы он реально тащил. Вратарь в хоккее — это половина команды. Совсем не банальные слова. Особенно в плей-офф. Вы сами видели, как в трудные моменты в финале зажигали Антон Худобин и Андрей Василевский. Они реально тянули свои команды. А то, что сотворил Добби, — настоящий спортивный подвиг.



Потому что у «Далласа» было очень много травм. Я разговаривал с Александром Радуловым, и он рассказал мне, что многие их основные хоккеисты выступали с серьёзными повреждениями. Ну а Худобин реально тащил. Да, от вратаря в современном хоккее очень многое зависит», — цитирует Малкина пресс-служба официального сайта НХЛ.