Скудра — о победе: рад за Индрашиса, хорошо действовала тройка Чернов – Паршин – Столяров

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ).
«Матч получился результативный, быстрый, в атакующем стиле. Нам было непросто справляться со скоростями, которые предложил соперник. Тем не менее, неплохо действовали в атаке. На третий период надо выходить более собранными. Первые пять минут – два выброса шайбы и два гола в наши ворота. Но сражались до конца. Много новых ребят вышли, отмечу Букартса, рад за Микса Индрашиса, хорошо действовала тройка Чернов – Паршин – Столяров. Всех болельщиков и ребят с победой», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.
Это восьмое поражение кряду китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 24 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Динамо» 25 ноября в Риге — с новосибирской «Сибирью».
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