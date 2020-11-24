Крылов: какой может быть вопрос о кредите доверия Хартли, если мы первые в дивизионе?

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о кредите доверия главному тренеру команды Бобу Хартли.
«Какой может быть вопрос о кредите доверия главному тренеру, если мы первые в дивизионе и вторые в конференции? Если сегодня удачно сыграем – по потерянным очкам будем наравне с лидером. Мне кажется, это говорят люди, у которых стакан наполовину пустой. Такие болельщики есть у всех команд, в том числе и у нашей. Или те, кто ищет какой-то скандал.
Все скандалы, связанные с «Авангардом, остались в прошлом, мы эту эстафету передали другим и больше ее себе не вернём. По крайней мере, пока я в «Авангарде». Конечно, у Хартли огромный кредит доверия. Мы работаем над тем, чтобы забрать кубок», — сказал Крылов в эфире клубного телевидения.
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