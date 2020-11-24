Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: какой может быть вопрос о кредите доверия Хартли, если мы первые в дивизионе?

Крылов: какой может быть вопрос о кредите доверия Хартли, если мы первые в дивизионе?
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о кредите доверия главному тренеру команды Бобу Хартли.

«Какой может быть вопрос о кредите доверия главному тренеру, если мы первые в дивизионе и вторые в конференции? Если сегодня удачно сыграем – по потерянным очкам будем наравне с лидером. Мне кажется, это говорят люди, у которых стакан наполовину пустой. Такие болельщики есть у всех команд, в том числе и у нашей. Или те, кто ищет какой-то скандал.

Все скандалы, связанные с «Авангардом, остались в прошлом, мы эту эстафету передали другим и больше ее себе не вернём. По крайней мере, пока я в «Авангарде». Конечно, у Хартли огромный кредит доверия. Мы работаем над тем, чтобы забрать кубок», — сказал Крылов в эфире клубного телевидения.

«Авангард» играет не в тот хоккей». Босс «ястребов» подготовил почву для ухода Хартли?
Похоже, канадца может спасти только Кубок Гагарина.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020