Букартс: нащупали хороший игровой ритм после того, как ребята восстановились после болезни

Нападающий рижского «Динамо» Рихард Букартс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ).

«Первая победа на выезде, добыты очень важные очки. Сейчас мы нащупали хороший игровой ритм после того, как ребята восстановились после болезни. Уже в течение трёх-четырёх матчей мы выглядели хорошо, поэтому очень рад сегодняшнему успеху. Конечно, нам надо работать над меньшинством, а ещё лучше – не удаляться. Потому что в формате «пять на пять» мы выглядели лучше соперника. Одним словом, надо двигаться дальше, набирать очки», — цитирует Букартса пресс-служба КХЛ.

Это восьмое поражение кряду китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 24 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Динамо» 25 ноября в Риге — с новосибирской «Сибирью».