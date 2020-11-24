Тренер Курдин — о слухах про нападение на арбитров: у меня никакого конфликта не было

Российский хоккейный тренер Геннадий Курдин прокомментировал инцидент, произошедший во время товарищеского матча юношеских команд «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».

Сообщалось, что Курдин, являющийся тренером «ястребов», по ходу третьего периода выразил недовольство решением судей удалить одного из игроков «Авангарда», используя нецензурную брань. Встреча продолжилась, но тренер продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, получил удаление до конца матча, но отказался покидать скамейку. Арбитры вынуждены были отправить команды в раздевалку, однако уже в подтрибунном помещении Курдин вместе с помощником догнал арбитров, дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров.

«Какой матч? Таких матчей нет. Какой конфликт? У меня никакого конфликта не было», — цитирует Курдина Sport24.

Курдин получил широкую известность как первый тренер обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг») и олимпийского чемпиона Никиты Гусева («Нью-Джерси Дэвилз»).