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Генменеджер «Бостона»: статус-кво сохраняется. Жду следующей встречи с Харой и его агентом

Генменеджер «Бостона»: статус-кво сохраняется. Жду следующей встречи с Харой и его агентом
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал о ситуации с капитаном команды Здено Харой. 43-летний словак собирается продолжать карьеру в НХЛ, но пока не договорился с клубом о новом контракте.

«Статус-кво сохраняется. Жду следующей встречи с Здено и его агентом. Они продолжают следить и оценивать положение дел в НХЛ. Посмотрим, что из этого получится. Мы постоянно на связи. Надеюсь, что в ближайшем будущем наступит ясность с датой начала сезона. Давайте подождём, что решит лига», – цитирует Суини пресс-служба официального сайта НХЛ.

В 2018 и 2019 году Хара подписывал с «мишками» однолетние контракты с зарплатой $ 5 млн и $ 2 млн соответственно. При этом в обоих случаях он заработал ещё по $ 1,5 млн бонусами за достижения. Ранее сообщалось, что игрок не исключает варианта с продолжением карьеры в другом клубе.

«Питтсбург» может быть заинтересован в заключении контракта со Здено Харой
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