Арбитр — об инциденте с Курдиным: повалил судью, потом замахивался клюшкой, оскорблял

Судья Никита Огнев рассказал об инциденте на матче между детскими командами «Авангард» и «Молния» в Долгопрудном с участием главного тренера филиала хоккейной академии «Авангард-Запад» Геннадия Курдина.
«Смотрите, как было. Его команде дали удаление, и она осталась втроём. Игра продолжилась, и Курдину показалось, что команда соперника нарушила правила. Мы посчитали, что удаления не было. Он моментально начал орать в нашу сторону, оскорблять. И когда один из судей проезжал мимо скамейки запасных, Курдин ему в спину кинул клюшку. Мы сразу же остановили игру и дали ему удаление до конца матча. Сказали, чтобы он покинул лавочку. Он отказался. Мы сказали: «Пока вы не уйдёте, мы игру не начнём». Он ответил: «Я не уйду». Взял клюшку, начал ей размахивать и говорить: «Подъедь сюда, тогда я уйду».
Мы сказали, что никуда подъезжать не будем и чтобы он освободил лавочку. Он снова отказался, и тогда мы сказали, что закончим игру. Он ответил: «Заканчивайте». Всё, мы дали свисток об окончании матча и отправили команды в раздевалку. Команды уже ушли, и тогда мы тоже начали покидать лёд. Там был выход со льда через скамейки запасных, мы через них прошли, и в этот момент Курдин вылетел из раздевалки и накинулся на одного из судей, началась потасовка. Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент Курдина в тот момент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь своему товарищу.
Курдин повалил судью и не давал ему встать. Тот уже говорит: «Отпустите меня, что вы делаете?». Курдин в итоге его отпустил, мы ушли в раздевалку, параллельно слыша оскорбления в свою сторону. Потом Курдин пришёл к нам в раздевалку и начал нам «объяснять». Замахивался клюшкой, оскорблял. И всё в этом духе», – цитирует Огнева Sport24.
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