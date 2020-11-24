Две турфирмы подали иски в суд на «Амур» на общую сумму 83,5 млн рублей

Московский арбитражный суд зарегистрировал иски столичных туристических компаний «Флай конкорд» и «Конкорд трэвел» против хабаровского «Амура». Это следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно иску, «Флай конкорд» требует от «Амура» выплаты 53,9 млн рублей, «Конкорд трэвел» — 29,6 млн. Иск первой компании был зарегистрирован 20 ноября, второй — в 23 ноября. Таким образом, общая сумма исков против клуба КХЛ составляет 83,5 млн рублей.
Ранее с клубом судилась туристическая компания «Академсервис», которая требовала выплаты 23,8 млн рублей, но позднее сторона отказалась от иска, в связи с чем дело было прекращено. В августе по решению административного суда Хабаровского края с клуба была списана неустойка в размере 318 тыс. рублей в пользу Хабаровской краевой типографии.
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