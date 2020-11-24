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Четыре хоккеиста «Вегаса» заразились коронавирусом, домашняя арена клуба закрыта

Четыре хоккеиста «Вегаса» заразились коронавирусом, домашняя арена клуба закрыта
Хоккей / НХЛ 0

У четырёх хоккеистов «Вегаса Голден Найтс» диагностирован коронавирус, сообщил журналист TSN Фрэнк Серавалли в «Твиттере».

Как отмечается, это самая крупная вспышка коронавируса в клубах Национальной хоккейной лиги с марта. Имена заболевших игроков не называются, при этом отмечается, что они уже находятся на самоизоляции. Домашняя арена «Вегаса» была закрыта.

Ранее Федерация хоккея Канады сообщила о положительном тесте на коронавирус у одного из «не основных» сотрудников молодёжной сборной, находящейся на тренировочном сборе в Ред-Дире в ходе подготовки к МЧМ-2021. Сообщалось, что среди них два члена тренерского штаба сборной – Майкл Дайк и Джейсон ЛаБарбера. Они должны провести на самоизоляции 14 дней.

TSN: члены тренерского штаба молодёжной сборной Канады отправлены на карантин
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