КХЛ оштрафовала форварда «Трактора» Лукаша Седлака за симуляцию в матче с «Динамо»

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда «Трактора» Лукаша Седлака за симуляцию в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (2:5), сообщается на официальном сайте организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Трактор» — «Динамо» Москва. Время – 48.00. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Трактора» Лукаша Седлака наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в пресс-релизе КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео нарушения можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ранее главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5).