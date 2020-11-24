Назаров: только Беларуси и ИИХФ решать, где проводить ЧМ-2021

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с чемпионатом мира 2021 года, который должен пройти в Беларуси и Латвии.

«Сейчас нахожусь в Москве, веду активную подготовку к Новому году. Это семейный праздник, тем более по нынешним временам. Никаких массовых гуляний не будет, так что отпразднуем дома, в семейном кругу.



Читаю много новостей по чемпионату мира 2021 года. Моя позиция здесь такова. Беларусь – независимое государство, со своим недавно избранным президентом. Только белорусам и ИИХФ решать, где и как будет проводиться чемпионат мира. В Минске же сейчас проходят матчи КХЛ, в том числе с участием иностранных клубов. И всё нормально, нет никаких проблем.



Главное, что нужно понимать: спорт — вне политики. Чемпионат мира обязательно должен состояться, всем нужно играть. Уверен, что сборная России отлично подготовится к этому турниру. Впереди нас ждёт Кубок Первого канала, но уже сейчас мы видим, что в КХЛ много российских хоккеистов, в том числе и молодых, способных защитить честь своей страны. Достаточно вспомнить недавний Кубок Карьяла, на котором молодые ребята показали свой класс.



Преимущество нашего хоккея сейчас в том, что мы играем и, несмотря на непростую ситуацию, не останавливаем наш чемпионат. Даже во время пандемии все работали и находились в хорошей форме. КХЛ уже не стоячая лига, как про нас говорили раньше. Заметны изменения в плане движения, скорости, тактики. Мы двигаемся в правильном направлении», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.