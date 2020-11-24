Крылов и Ягр обсудили взаимодействие академии чешского форварда с академией «Авангарда»

Сегодня, 24 ноября, в офисе компании «Газпром нефть» прошла встреча легендарного хоккеиста Яромира Ягра и председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова, информирует пресс-служба омского клуба.

«Мы обсудили вопросы взаимодействия хоккейной академии «Авангарда» и Академии Яромира Ягра. Он высоко оценил методологию, по которой мы работаем в Омске. Надеюсь, Яромир сможет побывать там. Также договорились о сотрудничестве по вопросам развития молодых игроков и тренерского состава нашей академии. Обсудили приезд Ягра в Омск – на открытие новой арены в 2022 году», — сказал Крылов.

В минувшем сезоне 48-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности "-10" и 28 минутах штрафного времени.