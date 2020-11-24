«Сочи» расторг контракты со шведскими форвардами Нильссоном и Юханссоном

«Сочи» расторг контракты со шведскими форвардами Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном, информирует пресс-служба клуба.
В этом сезоне 29-летний Нильссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Маркус принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.
В этом сезоне 27-летний Юханссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Линус принял участие в 8 встречах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч нападающий проводил на льду 16 минут 52 секунды. В последний раз Юханссон попадал в заявку «Сочи» 7 октября.
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