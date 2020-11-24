Лундквист провёл первую тренировку в «Вашингтоне»
Вчера, 23 ноября, новичок «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист провёл первую тренировку в составе столичного клуба во время неофициального занятия на льду MedStar Capitals Iceplex.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
Лундквист показал новый шлем с изображением логотипа «Вашингтона»
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