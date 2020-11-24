Вудкрофт: задача минского «Динамо» — вскрыть защиту «Локомотива» и победить

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск.
«Домашняя игра против «железнодорожников» была хорошая, хотя из-за вируса у нас был не оптимальный состав. В матче в Ярославле тоже были близки к тому, чтобы набрать очки, но удаление подвело, причём оно было очень спорное. Потом нам принесли извинения, и штраф отменили, но было поздно, это был ключевой момент игры. Нам сегодня нужно быстро проходить нейтральную зону, доводить шайбу до ворот соперника, играть грамотно и просто. Будем использовать нашу скорость и свои голевые моменты. «Локомотив» хорошо играет в обороне, наша задача — вскрыть их защиту и победить.
Ждать ли Брэндона Козуна сегодня на льду? У него есть небольшая травма, но Брэндон сыграет сегодня», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.
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