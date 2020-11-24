«Авангард» проведёт расследование инцидента с тренером Курдиным

Пресс-служба омского «Авангарда» в «Твиттере» сообщила, что клуб проведёт расследование инцидента с тренером Геннадием Курдиным, который произошёл во время товарищеского матча юношеских команд «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».
«В хоккейный клуб «Авангард» поступила информация об инциденте, который произошёл в Москве во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». Участником событий стал Геннадий Курдин — главный тренер филиала Хоккейной академии клуба в Долгопрудном, который работает по франшизе.
ХК «Авангард» проводит внутреннее разбирательство по поводу инцидента, его результаты станут известны позднее», — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что Курдин, являющийся тренером «ястребов», в ходе третьего периода выразил недовольство решением судей удалить одного из игроков «Авангарда», используя нецензурную брань. Встреча продолжилась, но тренер продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, получил удаление до конца матча, но отказался покидать скамейку. Арбитры вынуждены были отправить команды в раздевалку, однако уже в подтрибунном помещении Курдин вместе с помощником догнал арбитров, и дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров.
Курдин получил широкую известность как первый тренер обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг») и олимпийского чемпиона Никиты Гусева («Нью-Джерси Дэвилз»).
- 24 ноября 2020
-
17:23
-
17:08
-
16:51
-
16:22
-
15:59
-
15:22
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:20
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:47
-
11:21
-
11:10
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:02
-
07:59
-
01:43
- 23 ноября 2020
-
23:46
-
23:38
-
23:21