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«Авангард» проведёт расследование инцидента с тренером Курдиным

«Авангард» проведёт расследование инцидента с тренером Курдиным
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба омского «Авангарда» в «Твиттере» сообщила, что клуб проведёт расследование инцидента с тренером Геннадием Курдиным, который произошёл во время товарищеского матча юношеских команд «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».

«В хоккейный клуб «Авангард» поступила информация об инциденте, который произошёл в Москве во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». Участником событий стал Геннадий Курдин — главный тренер филиала Хоккейной академии клуба в Долгопрудном, который работает по франшизе.

ХК «Авангард» проводит внутреннее разбирательство по поводу инцидента, его результаты станут известны позднее», — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Курдин, являющийся тренером «ястребов», в ходе третьего периода выразил недовольство решением судей удалить одного из игроков «Авангарда», используя нецензурную брань. Встреча продолжилась, но тренер продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, получил удаление до конца матча, но отказался покидать скамейку. Арбитры вынуждены были отправить команды в раздевалку, однако уже в подтрибунном помещении Курдин вместе с помощником догнал арбитров, и дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров.

Курдин получил широкую известность как первый тренер обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг») и олимпийского чемпиона Никиты Гусева («Нью-Джерси Дэвилз»).

Арбитр — об инциденте с Курдиным: повалил судью, потом замахивался клюшкой, оскорблял
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