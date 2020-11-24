Воронин: игра с «Локомотивом» будет принципиальная и для меня, и для минского «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск.
«Я начинал в школе «Локомотива». Игра будет принципиальная и для меня, и для команды. В предыдущей домашней игре с «Локо» могли зацепить очки. На выезде была менее удачная игра. Надо реабилитироваться. Неудачи забыли и готовимся к сегодняшней игре.
Общаюсь ли с кем-то из «Локомотива»? Есть игроки, с кем поддерживаю общение. Например, с Ильей Любушкиным. Вместе были еще в «молодёжке», часто пересекались на базе клуба», — приводит слова Воронина пресс-служба белорусского клуба.
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