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Воронин: игра с «Локомотивом» будет принципиальная и для меня, и для минского «Динамо»

Воронин: игра с «Локомотивом» будет принципиальная и для меня, и для минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск.

«Я начинал в школе «Локомотива». Игра будет принципиальная и для меня, и для команды. В предыдущей домашней игре с «Локо» могли зацепить очки. На выезде была менее удачная игра. Надо реабилитироваться. Неудачи забыли и готовимся к сегодняшней игре.

Общаюсь ли с кем-то из «Локомотива»? Есть игроки, с кем поддерживаю общение. Например, с Ильей Любушкиным. Вместе были еще в «молодёжке», часто пересекались на базе клуба», — приводит слова Воронина пресс-служба белорусского клуба.

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