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«Йокерит» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Йокерит» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей

«Йокерит» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», который пройдёт в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Встреча состоится сегодня, 24 ноября. Начало — в 19:30 мск.

Ерёменко (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Сергеев, Линдберг — Шипов — Тарасов;
Е. Зайцев — Бойков, Попугаев — Ефремов — Кулёмин;
Волков — Лямин, Муранов — Аланов — Брызгалов.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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