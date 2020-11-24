«Это было невероятно». Никулин вспомнил легендарный гол «Авангарду» за 16 секунд до сирены

Бывший защитник «Ак Барса» Илья Никулин поделился воспоминаниями о пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина—2009 с «Авангардом» (3:2 ОТ, 3-2), в котором он за 16 секунд до финальной сирены забросил шайбу и перевёл игру в овертайм.

«Такие моменты остаются в памяти надолго не только у меня и у фанатов «Ак Барса», но и у всех российских болельщиков. Когда стояли на вбрасывании, мы были настолько сконцентрированы и горели желанием забить этот гол, что другие мысли нас просто не посещали. Наверное, это и способствовало заброшенной шайбе – наше огромное желание и вера в то, что мы всё-таки можем отыграться и продлить серию. Так и получилось, думаю, что мы завоевали Кубок благодаря эмоциям от этой шайбы.

Тогда Омск занял в регулярном чемпионате не ту позицию, которую был достоин занять. Это была сильная и сбалансированная команда. Наша встреча на таком раннем этапе – это стечение обстоятельств. Обе команды были сильные, обе были достойны идти дальше. Очень рад, что нам удалось одержать победу в том противостоянии, отыграться в матче и серии. В целом серия была настолько эмоциональной, что помогла нам в дальнейшем, потом нам было гораздо легче.

Ощущения были такие, что мы в любом случае должны победить и играть до конца. Мы были настолько уверены в своих силах, что мы даже не допускали мыслей, что можем проиграть. Мы знали, что вот-вот эту шайбу забьём. Мы контролировали игру, хотя и счёт долго был не в нашу пользу. Какие мысли были в голове перед этими заветными 16 секундами? Сложно сказать. Хотели победить, хотели забить любой ценой. В мыслях было выиграть эту шайбу и довести её до ворот. У нас было мало времени: максимум на один бросок и на одно добивание. Сложилось так, что этого броска хватило для заброшенной шайбы.

Что нам нарисовал Билялетдинов в тайм-ауте? Как бы оно сейчас ни звучало, но он нарисовал именно то, что получилось, это не былина. Была задача обязательно выиграть вбрасывание, по возможности должен быть перепас и бросок от защитников. Задача была в том, чтобы довести шайбу до ворот. А дальше, если бы шайба сразу не пересекла ленточку, наверное, начали бы «закапывать».

Это было невероятно. У меня до сих пор мурашки по коже, когда смотрю видео гола и вспоминаю те моменты. Такое надолго остаётся в памяти. Этот гол – один из самых ярких и значимых в моей карьере», — приводит слова Никулина пресс-служба «Ак Барса».