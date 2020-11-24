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Бржиза: перенос ЧМ в Россию — спекуляции СМИ, но и здесь есть проблема — решение CAS

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бржиза: перенос ЧМ в Россию — спекуляции СМИ, но и здесь есть проблема — решение CAS
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Известный в прошлом чешский вратарь, а ныне член правления ИИХФ Петр Бржиза прокомментировал возможность переноса белорусской части ЧМ-2021 в Россию.

«Мы очень озабочены безопасностью проведения ЧМ-2021. При оценке рисков мы оцениваем все возможные сценарии. Есть предположения, что Россия возьмёт на себя организацию белорусской части турнира. Пока это больше спекуляции СМИ, но и здесь у нас есть проблема. К концу этого года Спортивный арбитражный суд должен принять решение по апелляции России против санкций по допингу. Согласно первоначальной формулировке, Россия не может даже организовывать спортивные мероприятия.

ИИХФ придерживается принципа соблюдения аполитичности, эта организация не создана для принятия политических решений. Но возникла проблема, которая напрямую связана с политикой, — это безопасность чемпионата мира. Этот турнир является главной витриной ИИХФ. Он должен проводиться в стране, которая гарантирует, что всё пройдёт должным образом», — приводит слова Бржизы Blesk.

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